Bem avaliada, Dilma vai ao teatro, elogia peça, mas ignora mensalão

Perto de completar 100 dias na Presidência e descontraída com os resultados das últimas pesquisas, a presidente Dilma Rousseff surpreendeu na noite de sábado ao aparecer no meio da plateia de um espetáculo de teatro em Brasília.

De forma discreta, com poucos seguranças e sem carro oficial, Dilma esteve no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) para ver o monólogo A Lua Vem da Ásia, estrelado pelo ator Chico Diaz e baseado em livro do escritor Walter Campos de Carvalho.

"Vocês deveriam ver essa peça", recomendou Dilma a frequentadores do CCBB e à reportagem do Estado, ao deixar o local. Indagada sobre as conclusões do relatório da Polícia Federal, que confirmou a existência do esquema do mensalão no governo Lula, Dilma ignorou a pergunta e voltou a elogiar a peça. O relatório da PF foi revelado pela revista Época no fim de semana.

Dilma esteve no CCBB com o governador da Bahia, Jaques Wagner, e a primeira-dama Fátima Mendonça, amiga de Chico Diaz.