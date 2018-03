''Bem regulado, sistema é um ótimo aliado para o trânsito'' Como o tempo do semáforo tem impacto no congestionamento? O semáforo bem regulado é um ótimo aliado para o trânsito. Por outro lado, os aparelhos desregulados prejudicam o fluxo e causam lentidão. Todas as pesquisas mostram que, quando o sistema de semáforo inteligente está em pleno funcionamento, a redução do congestionamento chega a 25%. Esse sistema também tem a capacidade de atrasar o início da lentidão e fazê-la terminar mais rapidamente. Em São Paulo, esse investimento já foi feito, mas a Prefeitura não realizou a manutenção. As centrais que controlam os semáforos inteligentes ficaram sucateadas, o que cria um ônus para a cidade. Quais os outros benefícios dos semáforos inteligentes? A redução de acidentes. Eles acontecem na maioria das vezes na transição semafórica, entre o abre e fecha, por exemplo. Com um semáforo regulado e uma sintonia melhor nos cruzamentos, o que ocorre é que o motorista passa a respeitar mais a sinalização. Se ele vem numa sequência de verdes e encontra um semáforo fechando, vai brecar tranquilamente. Quando anda em um e breca no outro, uma hora a pessoa se irrita e acelera. Com a redução do estresse do motorista temos também uma redução dos acidentes fatais. Existem padrões a serem adotados para tempos de semáforos? Sim. Numa via urbana com grande movimento de pedestres, o limite do verde para carros é de 120 segundos. Depois disso, o pedestre pode desrespeitar a sinalização e se arriscar.