Bens comprados em nome de laranjas do RS Cabeça financeiro do Cartel do Norte do Vale, Juan Carlos Ramirez Abadía montou uma rede de lavagem de dinheiro no Brasil que envolvia o aliciamento de brasileiros pobres no Rio Grande do Sul - daí o nome Farrapos da operação da Polícia Federal. Era por meio desses laranjas que, em dois anos, o colombiano comprou hotéis, mansões, jóias, lanchas, veículos, 16 empresas e duas fazendas - uma em Pouso Alegre (MG) e outra no Rio Grande do Sul - com o lucro obtido com o tráfico de heroína e cocaína na Europa e nos Estados Unidos. Um dos laranjas de Ramirez Abadía foi o responsável pela compra da casa que o traficante vivia com sua mulher, Milareth Torres Lozano, no condomínio de Aldeia da Serra, em Barueri, na Grande São Paulo. O mesmo nome aparece entre os documentos de propriedade de uma loja de jet skis na Avenida dos Bandeirantes, na zona sul de São Paulo. "Pedimos à Justiça o seqüestro de todos esses bens, pois foram adquiridos com dinheiro do tráfico de drogas", afirmou o delegado Jaber Saadi, da PF. Ainda segundo a PF, Ramirez Abadía usava no Brasil a identidade falsa de Marcelo Javier Unzue e gostava de ser chamado como Tonho. A intensidade da atividade de lavagem de dinheiro no Brasil, segundo o delegado, pode ser medida pelo número de contas correntes mantidas pela organização e bloqueadas pela Justiça - elas preencheram 140 páginas.