Bicicletas ganham mais espaço em trem e Metrô Um mês após a liberação do transporte de bicicletas no trem e Metrô nos fins de semana e feriados, os ciclistas da Grande São Paulo têm mais uma boa notícia. A partir deste sábado, 24, aumenta de dois para quatro o número de bicicletas que podem entrar em cada viagem. A decisão foi tomada a pedido dos próprios ciclistas, de acordo com o gerente de operações do Metrô, Mário Fioratti. ´Muitas famílias chegavam em um número maior de pessoas e tinham que se dividir para fazer a viagem´, disse. Desde 24 de fevereiro, quando as magrelas foram liberadas no trem e Metrô, o número de pessoas a utilizar o serviço atinge uma média de 500 por fim de semana. ´Com a mudança, a tendência é crescer ainda mais´, acrescentou o gerente. Até agora, já embarcaram 1.884 ciclistas no Metrô e 939 deles passaram pelos trens da CPTM, totalizando 2.823 bicicletas transportadas. O acesso é permitido das 15h às 20h aos sábados e das 7h às 20h aos domingos. As plataformas do Metrô e da CPTM estão sinalizadas com o local exato de embarque e desembarque, sempre no último vagão.