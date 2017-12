Bienal propõe soluções para o caos das cidades A Bienal de Arquitetura abre hoje no Parque do Ibirapuera. São 818 profissionais e 1.237 projetos, muitos focados em melhorar a qualidade de vida nas metrópoles, caso do prédio híbrido de Pequim. A exposição ainda homenageia Oscar Niemeyer, que em 15 de dezembro faz 100 anos. No Pavilhão da Bienal, das 10 às 22 horas, R$ 12; tel 3259-6866.