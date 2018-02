Bilhete-fidelidade dará desconto em trem e Metrô de SP Tanto o Metrô quanto a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) anunciam nesta quinta-feira, 1º, a criação de um bilhete-fidelidade em conjunto. Ele permitirá ao passageiro que só pega um dos meios de transporte e não utiliza o Bilhete Único como porta-valores a obtenção de um desconto na passagem de R$ 2,30. Os bilhetes serão vendidos exclusivamente em lotes de 20 unidades descartáveis e separadas, e não como o antigo múltiplo de 10, extinto no ano passado, que possibilitava 10 viagens com um único cartão. Segundo José Luiz Portella, secretário estadual dos Transportes Metropolitanos, o novo tipo de bilhete visa a atender principalmente os usuários que utilizam exclusivamente trens ou Metrô e com grande freqüência em seus deslocamentos diários. A expectativa da Secretaria dos Transportes Metropolitanos é que o bilhete-fidelidade venha atender à demanda da população, alcançando uma participação da ordem de 10% no total de vendas de bilhetes do Metrô e da CPTM. Detalhes do sistema Os detalhes sobre o funcionamento do novo sistema serão divulgados na quinta-feira. A Secretaria ainda não confirmou se os cartões serão intercambiáveis nas catracas das duas companhias e nem detalhou se os bilhetes serão comercializados em todas as bilheterias e todas as estações. Desde a criação do Bilhete Único e a instalação dos validadores nas estações, concluída em 2006, o Metrô registrou um aumento no número de passageiros da ordem de 9%.