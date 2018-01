Bilhete Único Carioca fica mais caro a partir de segunda-feira

SÃO PAULO - A partir do primeiro de segunda-feira, 2, a tarifa do Bilhete Único Carioca passa de R$ 2,50 para R$ 2,75 para utilização nos ônibus do município do Rio de Janeiro. O cartão permite ao usuário realizar duas viagens, num intervalo de duas horas, nos ônibus das linhas municipais.

A resolução da Secretaria Municipal de Transportes está no Diário Oficia desta sexta-feira, 30, fixando o primeiro dia útil de cada ano como data base para futuros reajustes ou revisão das tarifas do Serviço Público de Transporte de Passageiros (SPPO).