Bilhete único será personalizado a partir de 11 de março A partir do dia 11 de março os bilhetes únicos com carga zero, só serão aceitos nos ônibus se estiveram cadastrados. Nesta nova versão, os bilhetes serão personalizados e vão trazer o nome e o RG dos usuários. A medida foi anunciada pelo secretário dos Transportes Frederico Bussinger, e aparece como tentativa para se acabar com as fraudes que vem acontecendo no sistema do bilhete único. "As fraudes são uma ameaça ao bilhete único. Essa foi a melhor forma que encontramos para acabar com isso, sem prejudicar os mais de 1 milhão de usuários", disse o secretário. O cadastro pode ser feito pela internet ou com a entrega de um formulário em um dos 38 postos da SPTrans, a partir do dia 16 de fevereiro. Quem não quiser se cadastrar, não será impedido de utilizar o bilhete único , desde que suba no ônibus com o bilhete carregado com no mínimo R$ 2,00.