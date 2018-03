Bilhete único terá 8 h de validade no sábado O Bilhete Amigão, que permite quatro viagens de ônibus em oito horas, ao custo de R$ 2,30, poderá ser utilizado no sábado em São Paulo. Normalmente, ele é válido aos domingos e feriados. Mas, por causa da Virada Cultural, a Secretaria dos Transportes decidiu alterar a regra excepcionalmente. Entre as principais atrações, no centro, estará a cantora Maria Rita (foto).