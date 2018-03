Bilheterias vendem ingressos para Carnaval a partir de quarta Os foliões que não querem perder o Carnaval de São Paulo vão poder comprar os ingressos para os desfiles a partir de quarta-feira, dia 10 de janeiro. A venda exclusiva pela internet começou a ser feita há quase um mês, no dia 11 de dezembro. Bilheterias dos estádios do Pacaembu, Morumbi, Canindé, Ginásio do Ibirapuera e Parque São Jorge vão vender as entradas. Os ingressos também podem ser adquiridos no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, e no Shopping Moto e Aventura, na Avenida São João, centro de São Paulo. A compra também pode ser feita pela internet, no site Ingressofacil. Os preços para assistir aos desfiles no Anhembi variam de R$ 10 a R$ 16 mil. Os ensaios para o desfile de Carnaval começaram no domingo, quando oito escolas de samba da capital ensaiaram para o espetáculo, que vai ter início no dia 16 de fevereiro. Os preparativos começaram às 8 horas e a primeira escola a entrar na avenida foi a Rosas de Ouro, seguida da X-9 Paulistana e da Mancha Verde. Às 10 horas, a Vai-Vai deu início a seus ensaios técnicos. Depois, foi a vez da São Lucas ensaiar os passos da comissão de frente. As escolas Peruche, Império da Casa Verde e Morro da Casa Verde também entraram na avenida. Confira o preço dos desfiles ARQUIBANCADA Especial - R$ 40 a R$ 80 Acesso - R$ 20 Campeãs - R$ 20 a R$ 40 CADEIRA DE PISTA INDIVIDUAL Especial - R$ 140 a R$ 280 Acesso - R$ 40 Campeãs - R$ 70 a R$ 140 MESA DE PISTA Especial - R$ 700 a R$ 1.260 Acesso - R$ 200 Campeãs - R$ 450 a R$ 630 CAMAROTE ESPECIAL (10 PESSOAS) Especial - R$ 8.700 a R$ 15 mil Acesso - R$ 1.500 a R$ 2.000 Campeãs - R$ 4.350 a R$ 7.500 CAMAROTE ESPECIAL (25 PESSOAS) Especial - R$ 20 mil a R$ 32 mil Acesso - R$ 3.750 a R$ 5.000 Campeãs - R$ 10 mil a R$ 16 mil