Bilhetes escolares do Metrô valem até janeiro de 2007 Os estudantes e professores beneficiados com o bilhete escolar 2006 do Metrô têm prazo até 31 de janeiro de 2007 para utilizar as viagens adquiridas com a Carteira de Transporte Escolar Metropolitano 2006. Após essa data, os bilhetes perderão a validade e não poderão ser trocados nem reembolsados. O Metrô realiza campanha de alerta e esclarecimento para esse público específico, com informações sobre a validade dos bilhetes em banners e cartazes afixados nas estações das linhas 1 - azul, 2 - verde, 3 - vermelha e 5- lilás e no site do Metrô. Além dessas divulgações, também estão sendo emitidas mensagens sonoras em todas as estações. Alunos e professores de cursos de pós-graduação podem comprar cotas reduzidas, com 10 ou 20 viagens, exclusivamente na loja 2 da Estação Marechal Deodoro da linha 3 - Vermelha (Corinthians-Itaquera/Barra Funda), de segunda à sexta-feira, exceto nos feriados, das 8h30 às 16 horas, até o dia 29 de dezembro. Também até o dia 29/12, as cotas com 30 viagens podem ser compradas nas bilheterias das estações do Metrô citadas na Carteira de Transporte, entre 6h30 e 21 horas. A Carteira de Transporte Escolar Metropolitano 2006 ainda pode ser solicitada por alunos e professores até dia 30 de novembro; a entrega será feita em no máximo 20 dias. Em 2006, já foram emitidas 175 mil carteiras.