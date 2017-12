Bimotor cai em região mata fechada em Manaus Um avião bimotor, modelo Senica, que decolou de Boa Vista, em Roraima, no início desta tarde, transportando cinco passageiros, caiu numa região de mata fechada a 134 quilômetros de Manaus, nas proximidades da cidade de Presidente Figueiredo. Equipes do Corpo de Bombeiros estão descendo a selva de rapel para verificar se há sobreviventes, já que o local é de difícil acesso. As informações são da Rádio CBN.