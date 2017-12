Bimotor com 3 pessoas derrapa em Congonhas Um avião bimotor derrapou na pista principal do aeroporto de Congonhas quando tentava decolar nesta quarta-feira, informou a Infraero. Segundo o Corpo de Bombeiros, as três pessoas a bordo da aeronave foram socorridas por ambulâncias da Infraero, mas não havia informações sobre o estado delas. Mais cedo, a assessoria de imprensa da Infraero no aeroporto paulistano não tinha informações sobre o número de pessoas a bordo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o bimotor parou num lugar bastante próximo àquele em que ocorreu o acidente com um Airbus da TAM em julho do ano passado. Cinco equipes dos Bombeiros foram enviadas ao local e, segundo a assessoria de imprensa da corporação, a situação estava sob controle. (Reportagem de Eduardo Simões)