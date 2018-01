Bimotor desaparece na Bahia com 4 britânicos a bordo Um avião bimotor com quatro passageiros britânicos desapareceu na tarde de sexta-feira no litoral sul da Bahia, informou a empresa Aerostar neste sábado. Os passageiros britânicos que estavam a borda são Sean Woodhall, Ricky Every, Alan Trevor Kempson e Nigel Young Hodges, de acordo com a empresa. Eles estariam avaliando áreas em potencial para desenvolvimento de projetos imobiliários. Dois tripulantes brasileiros também estavam a bordo do Cessna 310, prefixo PT-JGX, que viajava de Salvador a Ilhéus. O último contato da aeronave com o controle aéreo, segundo a empresa, foi feito às 17h43, nove minutos antes da previsão de pouso. O vôo decolou de Salvador às 17h, segundo a empresa. As buscas estão sendo realizadas pela Aeronáutica, em conjunto com a Polícia Militar e outros órgãos de segurança. Elas foram interrompidas no sábado, segundo a Aerostar, e serão retomadas no domingo. (Reportagem de Silvio Cascione e Raymond Colitt)