Bimotor desaparece no sul da Bahia com 4 britânicos a bordo Um avião bimotor com quatro passageiros britânicos desapareceu na tarde de sexta-feira no litoral sul da Bahia, informou a empresa Aerostar neste sábado. Os nomes dos passageiros não foram confirmados pela empresa. "O consulado (britânico) pediu para que não sejam informados até que entrem em contato com os familiares", disse um porta-voz da Aerostar. Dois tripulantes também estavam a bordo do Cessna 310, prefixo PT-JGX, que viajava de Salvador a Ilhéus. O último contato da aeronave com o controle aéreo, segundo a empresa, foi feito às 17h43, nove minutos antes da previsão de pouso. As buscas estão sendo realizadas pela Aeronáutica, em conjunto com a Polícia Militar e outros órgãos de segurança. O vôo decolou de Salvador às 17h, segundo a empresa. (Reportagem de Silvio Cascione)