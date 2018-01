Bingo Imperatriz vira casa de show e evento Após uma série de reaberturas e fechamentos, os proprietários do bingo Imperatriz mudaram sua atividade comercial e conseguiram ontem a desinterdição do imóvel onde aconteciam os jogos. No imenso prédio na esquina da Rua Estela com a Avenida 23 de Maio, na zona sul de São Paulo, começou a funcionar a Paraíso Buffet Promoção de Eventos, casa de shows e eventos. Desde 2006, o bingo Imperatriz havia sido fechado três vezes e chegou a ser lacrado com concreto. Atualmente, só três estabelecimentos têm decisões judiciais para seguirem abertas.