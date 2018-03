Bispo afirma que é legítimo distribuir texto

D. Beni é um dos signatários do texto impresso no folheto e ocupa a vice-presidência da Regional Sul 1, subdivisão da CNBB cujo presidente é d. Nelson Westrupp. bispo de Santo André. Segundo d. Nelson, a impressão dos panfletos apreendidos pela PF não foi autorizada pela Regional Sul 1.

Na gravação entregue a assessores, d. Beni afirma que vai continuar a distribuir o documento "Apelo a todos os brasileiros e brasileiras" na paróquia do Lorena. Até agora já foram entregues cerca de 10 mil cópias do documento em 31 paróquias da cidade. "Nós, bispos, discutimos o assunto e fizemos uma lista de dez mandamentos para votar bem. O terceiro diz respeito ao aborto e recomenda o voto aos candidatos que respeitam a vida humana", afirma .

Até o fim. "Não se trata de interesse partidário ou ideológico, mas de defesa da vida", argumenta o bispo. "Sua divulgação (do folheto) é legítima e as pessoas que o estão divulgando fazem o que nós, bispos, lhes pedimos." De acordo com ele, o texto continuará a ser distribuído nas missas e paróquias até o fim do segundo turno das eleições: "O material deve ser amplamente divulgado em todas as paróquias."

O bispo ressalta que o texto reproduzido no folheto relata atitudes do PT em relação ao aborto com base em documentos do próprio partido. "São fatos amplamente documentados. O PT apoiou amplamente o Plano Nacional de Direitos Humanos, que prevê a descriminalização do aborto."