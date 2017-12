Blecaute atinge região nordeste por quase uma hora Um problema na subestação da usina de Xingó deixou a Região Nordeste, com exceção do Maranhão, sem energia elétrica por quase uma hora na manhã desta segunda-feira. Segundo informações da Chesf, o fornecimento para a região foi interrompido às 10h38 e foi totalmente restabelecido 54 minutos depois. As razões do desligamento não foram ainda determinadas. Segundo a geradora estatal, a falha na subestação provocou o desligamento das máquinas geradoras da usina de Xingó, que no momento operava com uma produção de cerca de 2 mil MW (pouco menos que um terço das necessidades do Nordeste). A hidrelétrica está localizada no Rio São Francisco, na divisa entre os Estados de Alagoas e Sergipe. Com o desligamento das máquinas, foram acionados os sistemas de proteção da malha de transmissão, o que provocou a queda (desligamento) de uma linha de interligação entre o Nordeste e o Sudeste e outra que interliga o Nordeste ao Norte.