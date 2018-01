Blecaute deixa 23 cidades no escuro no Maranhão Um blecaute atingiu 23 cidades do litoral oeste do Maranhão e deixou 300 mil pessoas sem fornecimento de energia elétrica por cerca de oito horas, nesta quarta-feira. O incidente foi provocado por uma sabotagem na rede de distribuição de energia elétrica da Companhia Energética do Maranhão (Cemar). Uma pessoa não identificada atirou uma corda com pedras e arame sobre a linha de transmissão na região de Três Marias, a 230 quilômetros de São Luís. A corda fechou o circuito e provocou um curto-circuito que tirou de funcionamento o linhão que serve para distribuir energia para as 23 cidades afetadas. Segundo o gerente de marketing da Cemar Luís Carlos Cardoso, os equipamentos já foram consertados, mas esta é quarta vez que um incidente do tipo é registrado este ano. Na última ocasião, um conjunto de isoladores de alta tensão foi destruído a tiros, o que levou a um blecaute em outras 16 cidades da mesma região afetada ontem.