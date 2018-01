Blecaute deixa Brasília sem energia por 17 minutos A maior parte dos bairros de Brasília, inclusive a Esplanada dos Ministérios, ficou sem energia no início da tarde de hoje, em decorrência do desligamento de uma linha de transmissão da Companhia de Energética de Brasília (CEB). Segundo a assessoria da empresa, os técnicos ainda estão analisando a razão do corte de energia na linha. Os dois desligamentos sucessivos, que totalizaram 17 minutos de blecaute, ocorreram entre 14h41 e 14h56. No Congresso Nacional, onde localizam-se duas das torres mais altas da cidade, a segurança chegou a ser chamada para retirar pessoas presas no elevador, mas a operação de emergência acabou sendo dispensada com o rápido retorno da energia. O blecaute atingiu as cidades de Sobradinho, Guará, Planaltina, Paranoá, Núcelo Rural PAD-DF, e a maior parte do Plano Piloto (Lago Norte, Asa Norte, e parte do Lago Sul). A situação já está normalizada em toda a cidade, segundo a CEB.