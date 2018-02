Blecaute deixa parte do DF às escuras por 25 minutos

Parte do Distrito Federal ficou sem energia elétrica por 25 minutos na tarde desta terça-feira, 23. A interrupção do serviço chegou a atingir o Congresso Federal.

Segundo a Companhia Energética de Brasília (CEB), o apagão começou às 13h20. As regiões que ficaram as escuras foram: Planaltina, Sobradinho, Lago Norte, Paranoá, Asa Norte, Setor das indústrias Gráficas, Sudoeste, Cruzeiro e Águas Claras. O Congresso Federal e a Esplanada dos Ministérios ficaram sem luz por poucos minutos.

Semáforos ficaram apagados e as duas linhas do Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) não funcionaram entre 13h20 e 13h50. A CEB informou que investiga as causas do problema. Técnicos periciaram a área.