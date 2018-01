Blecaute deixou Manaus cerca de duas horas sem energia

BRASÍLIA - A cidade de Manaus, capital amazonense, ficou às escuras por cerca de duas horas ontem (6). O blecaute ocorreu no momento em que caía uma forte chuva na cidade. A Eletrobras Amazonas Energia informou que o apagão foi provocado por uma série de descargas elétricas. Manaus ficou sem energia das 18h45 às 20h33.

De acordo com relatos de moradores, várias regiões da cidade sofreram com problemas de trânsito causados pela ausência de sinalização. Em nota oficial, a empresa de energia justificou a demora na normalização devido a dificuldades técnicas e decorrentes do clima.

"Para a empresa, levando em consideração a complexidade do evento em função do horário [período da noite] e condições climáticas [chuva intensa] que dificultaram as inspeções das equipes técnicas, o sistema foi restabelecido dentro das condições de segurança e confiabilidade necessárias [menos de duas horas]", diz o comunicado.

Os impactos do blecaute em Manaus foram observados de perto pelos diretor-presidente da empresa, Marcos Aurélio Madureira, e pelos diretores Tarcísio Rosa e Radyr Oliveira, do Centro de Operação da Distribuição, segundo a nota oficial. "A ocorrência e todas as providências tomadas e acompanhadas pessoalmente [pelos diretores]."