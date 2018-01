Bloco ironiza heróis dos quadrinhos Pelo 13º ano consecutivo, o bloco "Enquanto Isso na Sala da Justiça" concentrou-se ontem no Alto da Sé, em Olinda, para a apresentação de performances irreverentes. "Troça de elite", com homens travestidos de mulher e de ?capitão Nascimento?, os Super-antenados, o Super-avacalhado, Supercupim atenderam ao chamado dos super-heróis e fizeram os foliões caírem na gargalhada. As tartarugas ninjas também compareceram, com homens pintados de verde.