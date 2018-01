Bloco Juca Teles abre carnaval em São Luiz do Paraitinga Um público estimado em 15 mil pessoas acompanhou hoje pelas ruas de São Luiz do Paraitinga, no Vale do Paraíba, o desfile do bloco Juca Teles que abriu oficialmente o carnaval da cidade. Além do público menor que nos anos anteriores, também foram registradas duas ocorrências no primeiro dia de carnaval na cidade. Às 5 horas, o vigia José Roberto Ferreira de Almeida atingiu com um tiro de raspão um dos foliões, Rafael Santos da Cruz, que foi levado à Santa Casa local e dispensado. Às 8h30, o folião Valdemir Batista, de 25 anos, foi atingido por uma bala perdida que se alojou na sua perna esquerda. Medicado na Santa Casa local, a bala foi retirada e a vítima dispensada. A Polícia Militar não conseguiu identificar o autor do disparo. Apesar das ocorrências, o diretor de Cultura da prefeitura local, Galvão Frade, afirmou que o carnaval deste ano está dentro das expectativas. O público menor se justifica pela cobrança de zona azul em toda área urbana na cidade, o que segundo os comerciantes teria afastado os foliões.