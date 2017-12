Blocos desfilam no centro histórico de São Luiz do Paraitinga

SÃO LUÍZ DO PARAITINGA - Mesmo após o anúncio oficial da prefeitura cancelando o carnaval das marchinhas em São Luiz do Paraitinga, no interior de São Paulo, os blocos estão saindo pelas ruas do centro histórico. Desde sexta-feira, 24, milhares de pessoas se aglomeram nas estreitas ruas do município de 10 mil habitantes encravado no alto da Serra do Mar.