Blocos desfilam no fim de semana pós carnaval no Rio

Nesta fim de semana, os blocos de rua continuam no Rio de Janeiro. São 37 blocos que irão desfilar -- o Monobloco, um dos mais famosos do carnaval carioca, sai no domingo.

A folia começa na sexta, 24, com o bloco Só Tamborins na Lapa às 20h e Largo da Mulher, Mas Não Largo da Cerveja no mesmo horário no bairro Bento Ribeiro.

No sábado tem o bloco do Quizomba na Lapa às 11h, Bafafá na Praia de Ipanema às 15h e Mulheres de Chico no Leblon às 17h.

No domingo, 26, a atração principal, o Monobloco, sai às ruas 9h na Candelária, no centro do Rio. Ano passado, o Monobloco arrastou cerca de 500 mil pessoas. A banda foi idealizada pelos integrantes de Pedro Luís e A Parede em 2000.

Veja a lista dos blocos:

Dia 24, sexta-feira

Só Tamborins: Lapa, 20h

Largo da Mulher, Mas Não Largo Cerveja: Bento Ribeiro, 20h

Dia 25, sábado

Quizomba: Lapa, 11h

Bafafá: Praia de Ipanema, 15h

Sem saída: Botafogo, 16h

Tá cheio de maluco: Copacabana, 16h

Sepulta Carnaval: Engenho de Dentro, 16h

Banda Devassa: Penha, 17h

Mulheres de Chico: Praia do Leblon, 17h

Vaca Atolada dos Embaixadores da Folia: Centro, 18h

Popotá: Cocotá, 18h

Jacaré Folia: Taquara, 19h

Domingo, dia 26

Monobloco: Avenida Rio Branco, 9h

Fofoqueiros de Plantão: Jardim Botânico, 11h

Conjunto Habitacional Barangal: Ipanema, 12h

Broxadão a Hora é Essa: Copacabana, 14h

Tô no Recreio: Recreio, 16h

Boka de Espuma: Botafogo, 16h

Galinha do Meio-Dia: Leblon, 16h

Fanfarani: Botafogo, 16h

Quem vai, vai, quem não vai, não cagueta: Jardim Guanabara, 17h

União dos Blocos da Ilha do Governador: Ribeira, 17h

Balaco Bloco: Pilares, 17h

Furukuteu: Riachuelo, 17h

Bloco da vaca de Braz de Pina: Braz de Pina, 19h

Bloco Cultural 7 de Paus: Vila Isabel, 19h