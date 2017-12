Bloqueios continuam em batalhões da PM no ES, mas nº de mulheres é menor

VITÓRIA - Apesar da liminar da Justiça que obriga as mulheres de policiais militares a liberar os portões de acesso aos batalhões no Espírito Santo, os bloqueios permanecem no Estado. O número de mulheres em frente aos locais é pequeno nesta quarta-feira, 15, mas as tendas e barracas seguem montadas e a promessa é de que a manifestação continue. Nesta quarta-feira, a paralisação chegou ao 12º dia.

Desde a manhã, a reportagem do Estado circulou por quatro pontos de bloqueio em Vitória. Em todos eles havia a presença de mulheres e outros familiares de PMs. Em todos, também, elas se recusaram a dar declarações. Algumas esconderam o rosto com toalhas ou permaneceram sentadas de costas para a rua quando perceberam a presença de fotógrafos e cinegrafistas.

A mudança de postura ocorre menos de um dia após a Justiça Estadual conceder liminar obrigando as mulheres e deixarem os locais e tirarem todos os bloqueios, sob pena de multa diária de R$ 10 mil e responder por desobediência de ordem judicial. Dez delas tiveram seus nomes citados nominalmente.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sob condição de anonimato, uma das presentes à manifestação nesta quarta afirmou que nenhum oficial de Justiça apareceu exigindo a liberação do bloqueio. Ela também disse que o grupo ficou sabendo da decisão pela imprensa. Outra reclamou da decisão.

"A gente está protestando porque não conseguimos pagar as contas, e querem cobrar R$ 10 mil por dia? Vamos tirar dinheiro de onde?", questionou.

Enquanto os bloqueios continuam, os acessos de policiais fardados para dentro dos batalhões só é feito por via aérea. Pela manhã, um helicóptero da PM aterrissou no heliporto que fica dentro do Batalhão de Missões Especiais.