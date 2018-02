Blumenau tem 99% do abastecimento de energia normalizado

A cidade de Blumenau - uma das mais atingidas pelos temporais em Santa Catarina - tem 99% do abastecimento de energia elétrica normalizado. No último dia 28, após um fim de semana de chuvas intensas na região litorânea do Estado, o município tinha cerca de 20 mil pessoas sem energia elétrica. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas das chuvas IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas De acordo com o último balanço divulgado pela prefeitura de Blumenau, 103 mil moradores foram atingidos pelas enchentes e pelos deslizamentos de terra. Desse total, 25 mil estão desalojados (na casa de parentes ou amigos) e 4,4, mil permanecem em um dos 50 abrigos da cidade. Além do serviço de energia elétrica praticamente normalizado, o abastecimento de água em Blumenau já atinge 95% da população. A Operação Esperança - que envolveu homens do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e das Forças Armadas, além da própria Defesa Civil - chegou a resgatar 570 pessoas que moram no município com a ajuda de helicópteros e 4,5 mil foram resgatadas por terra. Até o momento, 25 toneladas de mantimentos foram distribuídas à vítimas de Blumenau.