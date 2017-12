BNDES faz reunião com cidades por onde trem-bala vai passar

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) convocou para uma série de reuniões representantes de municípios por onde poderá passar o Trem de Alta Velocidade previsto entre Rio e São Paulo. A imprensa não teve acesso ao encontro realizado nesta quarta-feira, 10. Técnicos do BNDES que trabalham na elaboração dos estudos de viabilidade do trem discutiram com os representantes eventuais restrições físicas, ambientais e sociais relacionadas ao projeto. O traçado da linha ainda não está definido. Veja também: Leilão de trem entre Rio e SP deve ocorrer em março de 2009 "Independentemente de seu desenho definitivo, o percurso conta com alguns pontos críticos. Por conta disso, em um processo transparente, os municípios estão sendo consultados", informou o BNDES. Está prevista para quinta-feira mais uma reunião técnica com autoridades municipais do Vale do Paraíba fluminense. Ainda não foi definida a data de novos encontros que deverão ser realizados com autoridades dos municípios de São Paulo.