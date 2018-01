Boa parte do País terá pancadas de chuva nesta sexta-feira

As pancadas de chuva atingem grande parte do país nesta sexta-feira, 20, segundo informações do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

A grande quantidade de nuvens permite a condição para pancadas de chuva em grande parte do Brasil, principalmente na Região Norte, na Região Sudeste e na Região Centro-Oeste. Na Região Sul as pancadas de chuva ocorrerão entre o norte do Rio Grande do Sul e o Paraná. Nas outras áreas do Rio Grande do Sul, o céu estará com variação de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva apenas no oeste, centro e nordeste do Estado.

Na Região Nordeste as pancadas de chuva serão em grande parte das áreas, exceto no nordeste da Bahia e entre Sergipe o leste de Pernambuco, onde haverá variação de nebulosidade. Essas pancadas de chuva poderão ser fortes e localizadas.

Entre o Espírito Santo e o sul da Bahia, pode chover forte com possibilidade de acumulados significativos. No leste de São Paulo haverá possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde. As temperaturas estarão elevadas no Nordeste.