BOAVISTA: compras do mês Pare: o estacionamento é grátis e tem vagas espaçosas. Divirta-se: Magic Games para as crianças e 820 assentos em cinco salas de cinema O velho supermercado Sonda continua lá, ocupando grande parte do piso Borba Gato. Mas muita coisa mudou no espaço desde 2004, ano da fundação do Boavista. Pelos corredores de seus três pavimentos há um pouco de tudo: moda feminina e masculina, brinquedos, óticas, relojoaria, entre outros, distribuídos por 160 lojas. Por lá também é possível encontrar marcas conhecidas, como Chilli Beans e Triton. A praça de alimentação é pequena e não tem muitas opções. São apenas 18 lojas, a maior parte de fast-food, mas o movimento é intenso, principalmente durante o fim de semana, quando é possível encontrar famílias inteiras reunidas para o almoço - muitas fazem as compras do mês no Sonda. O shopping também é bom no quesito diversão. São cinco salas de cinema e a Magic Games, com jogos eletrônicos e brinquedos. Na hora de estacionar, o motorista encontra vagas espaçosas e boa sinalização. Curiosamente, para acessar os últimos pisos do estacionamento é preciso passar por duas cancelas - uma resolveria. Fundação: 27/4/2004 Área: 25.950m2 Lojas: 160 Salas de cinema: 5 Vagas: 800 Estacionamento: grátis R. Borba Gato, 59, Santo Amaro, 5547-6000. 10h/22h (dom., 12h/20h). www.boavistashopping.com.br Labirinto O shopping não é muito grande, o que ajuda o cliente a se localizar. Só não tente criar caminhos alternativos pela escada de emergência. Uma repórter do Guia que se aventurou por lá ficou minutos vagando sem achar a saída. Alguém explica... Os detalhes de folhinhas de bananeira - ou seriam de palmeira? - azuis, verdes e laranja que ornamentam o shopping? Seria algo ao estilo baile havaiano? Mordomia O estacionamento não é cobrado, mas quem faz compras no supermercado tem mais um benefício: em compras acima de R$ 30, não paga pelo serviço de vallet.