Boeing da Delta Airlines faz pouso forçado em Manaus

O Boeing 767-300, da empresa Delta Airlines, que partiu de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Atlanta, nos Estados Unidos, fez um pouso de emergência, por volta das 3h da madrugada desta sexta-feira, 7, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. O avião transportava 204 passageiros e 11 tripulantes. Segundo informações da assessoria da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), o avião apresentou problemas mecânicos na turbina esquerda, quando voava nas proximidades de Manaus. Por volta das 10h, dezenas de passageiros aguardavam o novo vôo deitados no segundo piso do aeroporto. A empresa enviou um outro avião de São Paulo para transportar os 204 passageiros, que partiu por volta das 14h58 de ontem para os Estados Unidos.