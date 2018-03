Boletim aponta atrasos em 10,7% dos vôos programados no País

Um boletim divulgado pela Infraero na tarde desta quarta-feira, 1º, aponta que até às 14 horas, de 1.023 vôos programados em 14 terminais, 110 atrasaram mais de uma hora (10,7%) e 96 foram cancelados (9,3%). Segundo o balanço, o Aeroporto de Curitiba, no Paraná, apresentou o maior percentual de atrasos: 33,3% das operações. Dos 48 vôos previstos, 16 sofreram mudanças no horário além de uma hora. Outros 11 vôos foram cancelados (22,9%). Já o Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, contabilizou o maior número de cancelamentos: 29 vôos, o que representa 22,1% dos 131 vôos programados. Outros quatro vôos atrasaram. O Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, registrou atrasos superiores a uma hora em nove dos 116 vôos previstos (7,7%). Apenas dois vôos foram suspensos. No Aeroporto Galeão, do Rio de Janeiro, foram contabilizados atrasos em 11 das 97 operações programadas. Treze vôos foram cancelados. Já no Aeroporto de Brasília, no Distrito Federal, sete dos 73 vôos previstos operaram fora do horário e três foram cancelados.