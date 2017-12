Boliviana é presa com 5,4 kg de cocaína em garrafa térmica em rodovia no MS

SÃO PAULO - Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam 5,450 quilos de cocaína em uma garrafa térmica, na tarde de quinta-feira, na região de Corumbá, no Mato Grosso do Sul.

A polícia abordou um ônibus intermunicipal na rodovia BR-262, por volta das 17h30. O coletivo fazia o itinerário Corumbá - Campo Grande. A droga estava escondida no revestimento de duas garrafas térmicas de 5 litros.

A dona do material, uma passageira de 41 anos, foi presa. Ela confessou ter sido contratada para levar a droga da cidade de Cochabamba, na Bolívia, até o terminal rodoviário da cidade de Campo Grande. Ela foi conduzida para a Delegacia de Polícia Federal de Corumbá.