Bologna citou documento da Anac para deputados As recomendações da Anac que orientavam "usar o máximo reverso" nos pousos em pista molhada, mas não passaram de um documento interno sem valor de norma para as empresas, foram citadas durante depoimento à CPI do Apagão Aéreo da Câmara pelo presidente da TAM, Marco Antônio Bologna. Ele referiu-se ao documento para ler um trecho que interessava à companhia. No item 5,2, a Anac tratava das atribuições do setor de engenharia das companhias aéreas e recomendava que ficasse claro, no MEL (sigla em inglês para Lista de Equipamentos Mínimos), se o avião voava com algum reverso inoperante. Com a leitura, Bologna buscou mostrar aos deputados que o vôo com reverso travado, como era o caso do Airbus acidentado no dia 17 de julho, é um procedimento normal, previsto inclusive nas recomendações da Anac. O depoimento de Bologna aconteceu no dia 2 de agosto. No dia seguinte, a TAM emitiu uma nota esclarecendo que o documento citado por Bologna não tinha valor de norma.