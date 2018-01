Bomba explode em elevador da Unip e fere estudante Uma bomba explodiu, no início da noite de ontem, num elevador do prédio da Unip, na esquina das Ruas Amazonas da Silva e José Bernardo Pinto, na Vila Guilherme, Zona Norte da cidade. A explosão feriu a mão direita do estudante Marcos Espasiani Maceka, de 23 anos, do terceiro ano de Ciência da Computação. Ele foi socorrido no Hospital Nipo Brasileiro. Ao ser liberado, nos próximos dias, o estudante deverá ser ouvido pelo delegado do 9º DP - Carandiru para explicar porque estava portando a bomba. O Gate foi chamado ao local e resíduos foram recolhidos para se descobrir que tipo de material foi usado para compor o explosivo. As investigações deverão apurar, também, se apenas a vítima estaria envovida no incidente.