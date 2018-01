Bomba explode em frente a prédio residencial em Porto Alegre

Uma bomba explodiu na manhã desta sexta-feira, 15, em frente a um prédio residencial na zona sul de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ninguém ficou ferido.

Segundo a Polícia Militar, uma mulher com capuz tentou entrar no condomínio por volta das 7h30, mas foi impedida pelo porteiro. Em seguida, ela jogou os dois pacotes que carregava contra o muro do edifício. Um deles explodiu na hora. Agentes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foram para o local e apreenderam o segundo pacote suspeito. A equipe colheu amostras do material para analisar o tipo de explosivo usado na ação.

O porteiro do prédio prestará depoimento sobre o caso, que foi registrado no 20º Distrito Policial de Porto Alegre.