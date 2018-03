Bomba fere gravemente adolescente em Suzano O adolescente Bruno Nunes Silva, de 14 anos, se feriu gravemente, na noite desta terça-feira, quando brincava fora de casa e acendeu Uma bombinha de alta potência, comprada no bairro onde mora, em Suzano, na Grande São Paulo. No momento do acidente, ele estava na Avenida Libanesa, no Jardim Revista, próximo de sua residência. Apesar de já ter soltado o artefato, Bruno ainda não havia tomado distância segura, quando houve a explosão inesperada. Com ferimentos na mão esquerda, classificados pelos bombeiros como gravíssimos, Bruno foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital e Maternidade São Sebastião, no centro de Suzano, para passar por cirurgia. Segundo a polícia, um garoto de 13 anos, colega de Bruno, estava ao lado da vítima, mas não ficou ferido. O caso foi encaminhado ao Distrito Policial Central de Suzano.