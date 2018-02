Bombas atribuídas à 2ª Guerra são encontradas em praia de Alagoas

SÃO PAULO - Pelo menos seis bombas foram encontradas enterradas em uma praia do litoral norte do Estado de Alagoas este ano. O primeiro artefato foi encontrado por acaso, em maio, por um funcionário da prefeitura de Maragogi, no momento em que era realizada uma obra de saneamento na cidade. O engenheiro responsável mandou suspender a obra e o Esquadrão Antibomba do Estado foi acionado para explodir o artefato. As bombas podem ter sido trazidas para o local no fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

De acordo com a prefeitura, o funcionário chegou a dar batidas no cilindro encontrado, pensando se tratar de uma botija com moedas enterradas na época da ocupação holandesa, igual a um outro objeto localizado entre os anos de 1997 e 1998 durante obras na cidade.

Após o incidente, a Marinha do Brasil enviou ao município um aparelho detector de minas, que acabou encontrando mais cinco bombas em diversos pontos na zona urbana da cidade no mês passado. Segundo a prefeitura, elas estão enterradas a uma profundidade de seis a oito metros, protegidas contra atritos pela areia e cobertas pelo asfalto das vias e não correm risco de explodir.

As minas serão retiradas após as eleições por equipes da Marinha, bombeiros e Esquadrão Antibombas do Estado. Cada bomba pode causar destruição em uma área de raio de aproximadamente 150 metros. Após retirados, os artefatos vão passar por perícia.