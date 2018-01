Bombas explodem na cadeia do 5º Distrito Policial Três bombas de fabricação caseira foram lançadas na madrugada desta quinta na cadeia do 5.º Distrito Policial de Santos. Ninguém ficou ferido, mas ficaram danificadas uma porta e uma telha do presídio, que abriga 150 detentos, mas tem capacidade para apenas 24 presos. Apenas duas bombas foram detonadas. Uma foi recolhida intacta, sendo encaminhada para avaliação. O delegado Cláudio Rossi acredita que a ação foi decorrente de vandalismo, já que há uma semana outro artifício semelhante foi lançado no DP.