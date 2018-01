Bombeiro cai de carro alegórico ao ajudar destaque Na concentração, um pouco antes do começo do desfile da Acadêmicos do Tatuapé, quarta escola a se apresentar no Sambódromo de São Paulo, aconteceu a primeira ocorrência mais séria do desfile de sexta para sábado. Um bombeiro, cujo nome não foi fornecido num primeiro instante, caiu de uma altura de seis metros quando ajudava um dos destaques da escola a subir em um carro alegórico. O bombeiro recebeu os primeiros socorros ainda na concentração, de uma equipe de paramédicos do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), da Prefeitura. O profissional estava consciente, mas disse aos paramédicos que não conseguia sentir as pernas. Ele foi removido ao pronto-socorro de Santana, para uma melhor avaliação. A reportagem da Agência Estado tentou obter maiores informações junto ao Pronto Socorro Municipal de Santana, na Rua Voluntários da Pátria, zona norte da capital paulista, mas não foi atendida.