Bombeiro desmaia durante combate a incêndio em SP Um incêndio atingiu um apartamento no nono andar do edifício localizado na altura do número 604 da Rua Manuel da Nóbrega, no Paraíso, zona Sul de SP. O fogo começou às 9h45 e, pelo menos três viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local. As chamas foram controladas, mas um dos bombeiros que trabalhava no combate ao fogo foi levado para a rua pelos colegas. Ele estava desmaiado por causa do excesso de fumaça e foi encaminhado a um pronto-socorro. Não há informações sobre outras vítimas e a suspeita é de que o imóvel estivesse vazio. O trânsito na rua - que tem sentido único em direção à Avenida Paulista - está interditado a partir da Rua Tutóia.