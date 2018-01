Bombeiro pego em conversas telefônicas é preso ao desembarcar no Rio

SÃO PAULO - Foi preso, na noite de quarta-feira, 8, na cidade do Rio, o cabo dos Bombeiros Benevenuto Daciolo que, em conversas telefônicas, gravadas pela polícia baiana com autorização judicial, acertava com colegas detalhes para que a paralisação da PM na Bahia se estendesse aos estados do Rio e São Paulo.

O militar, que estava em Salvador participando das negociações em torno da greve a PM, foi detido policiais federais e bombeiros ao desembarcar no Aeroporto do Galeão e transferido para o Quartel Central. A prisão preventiva de Daciolo foi pedida pelo coronel Sérgio Simões, secretário de Defesa Civil do Rio.