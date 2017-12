Bombeiros ainda buscam desaparecido no Rio Barigui, no Paraná

SÃO PAULO - As equipes de buscas do Corpo de bombeiros do Paraná ainda procuravam, no começo da tarde desta quarta-feira, 16, o corpo de um jovem, de 25 anos, que desapareceu no Rio Barigui, em Curitiba, nesta segunda-feira, 14.

Dois homens caíram no rio, após o barco onde estavam virar. Eles tentavam ajudar a resgatar algumas pessoas que corriam o risco de ficar ilhadas durante o temporal que atingiu a cidade.

Um dos dois desaparecidos, de 37 anos, foi localizado no fim da tarde de ontem, a cerca de um quilômetro do local do desaparecimento, segundo os bombeiros.

Chuvas. Segundo boletim da Defesa Civil estadual desta quarta-feira, 14 municípios já foram afetados pelos temporais desde o fim de semana, afetando 2.388 moradores. Deste total, 90 estão desabrigadas e 2232 desalojadas.

Duas pessoas morreram em consequência das chuvas, segundo a Defesa Civil. Uma criança de 11 anos morreu na segunda-feira, 14, ao ser levada pela enxurrada em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. Outra morte ocorreu em Curitiba, no bairro de Sítio Cercado. Um homem teria sido levado pela enxurrada.