Bombeiros apagam fogo em trem no interior de São Paulo Os bombeiros conseguiram apagar o fogo que atingiu dois vagões-tanque de um trem carregado com óleo diesel, após um descarrilamento neste sábado, 14, em Jumirim, região de Sorocaba. As chamas foram contidas por volta das 16 horas, sem que atingissem outros quatro vagões-tanque que também tombaram. Até as 17 horas, o tráfego na ferrovia continuava interrompido para a remoção dos tanques. Não houve feridos no acidente. De acordo com a assessoria da América Latina Logística (ALL), proprietária da composição, o trem havia saído de uma refinaria de petróleo, em Paulínia, região de Campinas, tracionando 20 vagões com 60 mil litros de óleo diesel cada um. A carga seria levada para Campo Grande (MS). Cinco deles descarrilaram na passagem pelo município de Jumirim, mas apenas um pegou fogo. Segundo a assessoria, a empresa enviou equipes para remover os vagões e efetuar o reparo do trecho da linha afetado pelo acidente. A liberação do tráfego de trens estava prevista para as 2 horas de domingo. A possível causa do acidente teria sido a colocação de cascalho numa passagem de nível existente no acesso de Jumirim.