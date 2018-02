Bombeiros avaliam tremor em prédio em Copacabana

Funcionários que trabalham em um prédio na altura do número 154 da Rua Djalma Ulrich, em Copacabana, na zona sul do Rio, acionaram os bombeiros no início da tarde desta quinta-feira, 18, após sentirem tremores no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Copacabana estão no local para analisar a ocorrência e saber se existe o risco da construção desabar. A Defesa Civil Municipal também foi acionada.

A rua está interditada no trecho entre a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Rua Barata Ribeiro. Agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-RJ) estão no local orientando os motoristas.