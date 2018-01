Bombeiros buscam jovem desaparecido no mar do Paraná

As equipes do Corpo de Bombeiros continuam na manhã desta sexta-feira, 1, as buscas a um jovem, de 17 anos, que está desaparecido desde a noite de ontem, após entrar no mar, em Guaratuba, no Paraná.

Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco amigos entraram no mar por volta das 22h15 de ontem, nas proximidades da Avenida Ponta Grossa, em Guaratuba. Eduardo Paulino de Lima, de 17 anos, morador de Curitiba, acabou se afogando e seu corpo ainda não havia sido encontrado até a manhã de hoje.

Por conta do mau tempo e as fortes chuvas, o mar não apresentava condições adequadas ao banho, o que fez com que a quantidade de banhistas diminuísse no último dia do ano, fazendo com o número de 11 salvamentos ficasse muito abaixo do esperado para este período.

Os bombeiros também deram atendimento a 16 casos de pré-hospitalar, sendo cinco destes relacionados a acidentes de trânsito. Não houve nenhum registro de incidente com fogos de artifício e apenas um caso de criança que se perdeu temporariamente dos pais.