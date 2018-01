Bombeiros combatem incêndio em Ipanema, no Rio

SÃO PAULO - Um incêndio atinge o oitavo andar de um prédio na noite desta segunda-feira, 6, localizado na Rua Visconde de Pirajá, em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 18h50, na altura do número 623 da via. Segundo a corporação, há muita fumaça no local. Os moradores do edifício deixaram o imóvel para que as equipes possam combater o fogo. Não há informação de feridos. As causas do incêndio serão investigadas.