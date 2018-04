Bombeiros combatem incêndio em São Tomé das Letras-MG

SÃO PAULO - Bombeiros recomeçaram na manhã desta terça-feira, 17, os trabalhos para apagar o fogo que consome uma mata pertencente à Escola de Sargentos do Exército, no Pico do Gavião, em São Tomé das Letras, no sul de Minas Gerais.

O fogo, que começou na semana passada, está localizado em uma área de difícil acesso, o que complica o trabalho do Corpo de Bombeiros.Por isso, comandos de Três Corações, Varginha e Belo Horizonte foram deslocados para ajudar na operação.

Segundo o capitão Eustáquio da Silva, coordenador do centro de operações do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, mais de 30 bombeiros trabalham nessa operação. Os trabalhos foram retomados por volta das seis da manhã desta terça-feira e seguem durante todo o dia.