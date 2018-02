Bombeiros confirmam 4ª morte em acidente com ônibus em MG

O Tenente Coronel Anderson de Paiva, chefe do Centro de Operações do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou a quarta morte no acidente com o ônibus da Viação Itapemirim, na região de Além Paraíba, Zona da Mata mineira. Na manhã desta terça-feira, 30, o veículo com 31 passageiros despencou de uma ribanceira de cerca de 80 metros e caiu num córrego. Parte do ônibus está submerso, de acordo com os bombeiros que vasculham a área. Segundo o Coronel Paiva, vinte pessoas foram resgatadas com vida e levadas para unidades de saúde de Além Paraíba e de Leopoldina. O número não foi confirmado pela assessoria de imprensa da empresa. Em nota, a Itapemirim informou que as causas do acidente estão sendo apuradas e que "está dando todo o atendimento às vítimas deste lamentável episódio". A viação montou uma central de informações para parentes e conhecidos das vítimas. Os contatos podem ser feitos pelos telefones (11) 2146-8451 ou 0800 723 21 21.